В Сумах усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений

Решением городской комиссии предлагается урегулировать вопрос проведения концертов, а также деятельность развлекательных заведений и субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания.
Также определены задачи для некоторых структурных подразделений в плане усиления контроля за соблюдением карантинных ограничений.
Протокол здесь.
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