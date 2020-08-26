В Сумах усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработала рекомендации, направленные на усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений с учетом решения соответствующей областной комиссии от 4 сентября 2020 года.

Решением городской комиссии предлагается урегулировать вопрос проведения концертов, а также деятельность развлекательных заведений и субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания. Также определены задачи для некоторых структурных подразделений в плане усиления контроля за соблюдением карантинных ограничений. Протокол здесь.