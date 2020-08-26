Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:28143

В Сумах усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработала рекомендации, направленные на усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений с учетом решения соответствующей областной комиссии от 4 сентября 2020 года.

Решением городской комиссии предлагается урегулировать вопрос проведения концертов, а также деятельность развлекательных заведений и субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания.

Также определены задачи для некоторых структурных подразделений в плане усиления контроля за соблюдением карантинных ограничений.

Протокол здесь.

Общество Карантин Коронавирус

По тематике

В Сумах не хватает коронавирусных коек
Сегодня 09:35

В Сумах не хватает коронавирусных коек

В Сумах наблюдается увеличение нагрузки на медицинскую сеть в связи с увеличением числа выявленных случаев заболевания COVID-19....

На Сумщине 1963 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:03

На Сумщине 1963 случая заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 7 сентября на Сумщине 1963 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

Сегодня 08:30

На Сумщине очередной коронавирусный рекорд

За воскресенье, 6 сентября, в Сумской области подтверждено 105 новых случая заболевания COVID-19....

В Сумах уже больше тысячи случаев коронавируса
Сегодня 08:24

В Сумах уже больше тысячи случаев коронавируса

Об этом сегодня, 7 сентября, на аппаратном совещании сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

На Сумщине снова 89 новых случаев COVID-19: подробности
Вчера 11:45

На Сумщине снова 89 новых случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 6 сентября 2020 г. на Сумщине 1858 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 1963 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:03
В Сумах уже больше тысячи случаев коронавируса
Сегодня 08:24
В Сумах усилили карантин: полный перечень запретов
02.09.2020 16:40
Суд залишив без розгляду справу до «Сумського НВО» про стягнення майже 2 млн грн
Сегодня 16:32
В Сумах усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений
Сегодня 16:28
В Сумах искали бомбу возле ЦУМа
Сегодня 16:21
На Сумщине противоправно обрабатывали поля пестицидами с помощью авиации
Сегодня 16:03
На Сумщине будут судить главного лесничего за 25 тыс грн взятки
Сегодня 15:42
Сумские пляжники остались без медалей на финале чемпионата Украины
Сегодня 15:01
На Сумщине полиция открыла уголовное производство из-за убийства собаки
Сегодня 14:28
Президент Зеленский приезжает в Сумы завтра
Сегодня 14:12
В Сумах на самоизоляции 12 человек, вернувшихся из-за границы
Сегодня 13:52
view counter

Статьи

"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Кого найбільше потребують роботодавці Сумщини
26.08.2020 15:56
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.