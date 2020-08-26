Суд залишив без розгляду справу до «Сумського НВО» про стягнення майже 2 млн грн

Розглянувши матеріали справи, суд встановив, що між сторонами був підписаний договір, де позивач мав поставити відповідачу електротехнічне обладнання, а відповідач зобов’язувався прийняти та вчасно оплатити його. Сторони домовились про проведення оплати в два етапи шляхом перерахування попередньої оплати. Відповідач виконав умови першого етапу попередньої оплати та перерахував позивачу 50% вартості товару у розмірі 1,6 млн грн.
Позивач мотивував свої вимоги тим, що оплата за другим етапом мала відбутись у встановлений термін, проте відповідач в порушення взятих на себе зобов’язань оплату не вніс, у зв’язку з чим просив суд стягнути з відповідача 50% вартості обладнання в розмірі 1,6 млн грн. В свою чергу, АT «Сумське НВО» листом повідомило позивача про неможливість здійснення другого етапу оплати і просило або поставити обладнання на суму 1,6 млн грн., або повернути зазначену суму грошових коштів.
Враховуючи те, що в матеріалах справи відсутні докази здійснення ТОВ «АББ ЛТД» поставки обладнання на користь АТ «Сумське НВО» або повернення грошових коштів, суд задовольнив зустрічний позов від АТ “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” про стягнення суми попередньої оплати товару, а первісний позов ТОВ «АББ ЛТД» залишив без розгляду на підставі п.4 ч.1 ст. 226 ГПК України, оскільки представник позивача за первісним позовом не з’являвся в судові засідання, не повідомляючи суд про причини неявки, не звертався до суду з заявами про розгляд справи без його участі, що унеможливело з’ясування правової позиції по справі позивача з приводу заявлених позовних вимог.