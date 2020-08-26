Суд залишив без розгляду справу до «Сумського НВО» про стягнення майже 2 млн грн До суду звернулось ТОВ “АББ ЛТД” з позовом про стягнення з АТ “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” 1,9 млн грн основного боргу та штрафних санкцій по договору поставки. Відповідач проти задоволення позову ТОВ «АББ ЛТД» заперечував.

Розглянувши матеріали справи, суд встановив, що між сторонами був підписаний договір, де позивач мав поставити відповідачу електротехнічне обладнання, а відповідач зобов’язувався прийняти та вчасно оплатити його. Сторони домовились про проведення оплати в два етапи шляхом перерахування попередньої оплати. Відповідач виконав умови першого етапу попередньої оплати та перерахував позивачу 50% вартості товару у розмірі 1,6 млн грн.

Позивач мотивував свої вимоги тим, що оплата за другим етапом мала відбутись у встановлений термін, проте відповідач в порушення взятих на себе зобов’язань оплату не вніс, у зв’язку з чим просив суд стягнути з відповідача 50% вартості обладнання в розмірі 1,6 млн грн. В свою чергу, АT «Сумське НВО» листом повідомило позивача про неможливість здійснення другого етапу оплати і просило або поставити обладнання на суму 1,6 млн грн., або повернути зазначену суму грошових коштів.

Враховуючи те, що в матеріалах справи відсутні докази здійснення ТОВ «АББ ЛТД» поставки обладнання на користь АТ «Сумське НВО» або повернення грошових коштів, суд задовольнив зустрічний позов від АТ “Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання” про стягнення суми попередньої оплати товару, а первісний позов ТОВ «АББ ЛТД» залишив без розгляду на підставі п.4 ч.1 ст. 226 ГПК України, оскільки представник позивача за первісним позовом не з’являвся в судові засідання, не повідомляючи суд про причини неявки, не звертався до суду з заявами про розгляд справи без його участі, що унеможливело з’ясування правової позиції по справі позивача з приводу заявлених позовних вимог.