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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59302

На Сумщине дали 5 лет за развращение малолетней

Сумской местной прокуратурой в суде доказана вина мужчины в растлении малолетней.

Речь идет о событии, которое произошло несколько лет назад в одном из сел Сумского района. Тогда 27-летний мужчина заманил 12-летнюю односельчанку в заброшенный дом, где совершил в отношении нее развратные действия.

В суде мужчина свою вину отрицал, однако по результатам собранных доказательств он признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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