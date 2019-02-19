На Сумщине дали 5 лет за развращение малолетней

Речь идет о событии, которое произошло несколько лет назад в одном из сел Сумского района. Тогда 27-летний мужчина заманил 12-летнюю односельчанку в заброшенный дом, где совершил в отношении нее развратные действия.
В суде мужчина свою вину отрицал, однако по результатам собранных доказательств он признан виновным по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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