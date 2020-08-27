На Сумщине очередной коронавирусный рекорд

Всего на утро 8 сентября в области 2070 случаев. Два человека умерли, всего 31. Выздоровел 51 человек, всего 874. Продолжают болеть 1165.
По состоянию на 8 сентября на Сумщине 2070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработала рекомендации, направленные на усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений с...
В Сумах наблюдается увеличение нагрузки на медицинскую сеть в связи с увеличением числа выявленных случаев заболевания COVID-19....
По состоянию на 7 сентября на Сумщине 1963 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
За воскресенье, 6 сентября, в Сумской области подтверждено 105 новых случая заболевания COVID-19....