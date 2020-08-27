На Сумщине очередной коронавирусный рекорд За понедельник в Сумской области подтверждено 107 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего на утро 8 сентября в области 2070 случаев. Два человека умерли, всего 31. Выздоровел 51 человек, всего 874. Продолжают болеть 1165.