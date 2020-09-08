На Сумщине 2070 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 8 сентября на Сумщине 2070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 107 человек (Сумы - 65, Сумской р-н - 4, Шостка - 1, Конотоп - 3, Ромны - 4, Ахтырка - 3, Лебедин - 2, Белопольский р-н - 12 Глуховский р-н - 1, Конотопский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Недригайловский р-н - 3, Роменский р-н - 1, Середина-Будский р-н - 3, Тростянецкий р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 31 летальный случай, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 875 человек, из них за минувшие сутки - 52 (Сумы – 23, Конотоп - 2, Ахтырка - 3, Глухов - 1, Конотопский р-н - 3, Кролевецкий р-н - 1, Недригайловский р-н - 8, Роменский р-н - 6, Сумской р-н - 5).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1083 случая заболевания, в Сумском районе - 135, Белопольский район - 75, Бурынский район – 11, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 17, Глуховский район - 10, г. Конотоп - 107, Конотопский район - 43, Краснопольский р-н – 12, Кролевецкий район - 95, г. Лебедин – 23, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 67, г. Ахтырка - 76, Ахтырский р-н – 20, Путивльский район – 11, г. Ромны - 74, Роменский район - 41, Середина-Будский р-н – 30, Тростянецкий район - 69, г. Шостка - 61, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 2.