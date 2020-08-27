На Сумщине пожарные спасли 2 жилых дома и летнюю кухню 7 сентября в 15:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении в пгт Кириковка Великописаривского района.

На тушение направили дежурное отделение 36-го государственного пожарно-спасательного поста. По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил на значительной площади стены и потолок теплицы. Усложняло ситуацию то, что сооружение было деревянное. Возникла угроза для жилого дома, летней кухни и даже соседского дома.

В 15:27 спасатели локализовали возгорание и предотвратили опасность уничтожения огнем от зданий. А в 15:51 ликвидировали пожар.

Всего на тушение было привлечено 2 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, хозяин вблизи теплицы сжигал мусор, а потом отлучился по делам, а когда вернулся, обнаружил возгорание постройки. Мужчина начал самостоятельно укрощать пожар, и только случайные свидетели вызвали спасателей.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Еще раз призываем граждан не провоцировать пожары и не сжигать мусор и сухую растительность. Подчеркиваем, такие безответственные действия могут привести не только к материальному ущербу, вреду окружающей среде, но и к травмированию и гибели людей, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.