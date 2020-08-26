В Лебедине «целительницы» выманили у пенсионерки деньги и украшения

В Лебединское отделение полиции обратилась 77-летняя местная жительница. Она сообщила правоохранителям, что когда пошла в аптеку за лекарствами, то встретила двух женщин, которые предложили ей помощь в лечении больных ног. Женщина согласилась и вместе с ними пришла к себе домой. Гости сообщили, что для оплаты лечения пенсионерка должна отдать им все деньги и ювелирные украшения. Старушка, недолго раздумывая, достала из тайника 5000 гривен, а с шеи сняла золотую цепочку. Затем, «целительницы-гадалки» сказали женщине, что подождут ее за дверью, пока та соберется.
Когда пенсионерка спустилась со своего этажа вниз, то ни в подъезде, ни у него, уже никого не было.
По заявлению потерпевшей о преступлении в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленниц и возвращения утраченного имущества заявительницы.
Полицейские еще раз обращаются к гражданам с просьбой: не доверять незнакомым и не пускать в свои дома. Помните, что сохранность вашего имущества зависит только от вашей бдительности и сознания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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