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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:34102

В Лебедине «целительницы» выманили у пенсионерки деньги и украшения

Пожилая женщина впустила в свою квартиру незнакомок и доверила им лечения больных ног. В результате пенсионерка потеряла 5000 гривен и золотую цепочку.

В Лебединское отделение полиции обратилась 77-летняя местная жительница. Она сообщила правоохранителям, что когда пошла в аптеку за лекарствами, то встретила двух женщин, которые предложили ей помощь в лечении больных ног. Женщина согласилась и вместе с ними пришла к себе домой. Гости сообщили, что для оплаты лечения пенсионерка должна отдать им все деньги и ювелирные украшения. Старушка, недолго раздумывая, достала из тайника 5000 гривен, а с шеи сняла золотую цепочку. Затем, «целительницы-гадалки» сказали женщине, что подождут ее за дверью, пока та соберется.

Когда пенсионерка спустилась со своего этажа вниз, то ни в подъезде, ни у него, уже никого не было.

По заявлению потерпевшей о преступлении в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленниц и возвращения утраченного имущества заявительницы.

Полицейские еще раз обращаются к гражданам с просьбой: не доверять незнакомым и не пускать в свои дома. Помните, что сохранность вашего имущества зависит только от вашей бдительности и сознания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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