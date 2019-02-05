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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:54324

На Сумщине на больничную койку с бытовыми травмами попали трое детей

Полиция проверяет обстоятельства несчастных случаев и призывает граждан обеспечить детям безопасные быт, обучение и развлечения.

Так, в больницу с отравлением неизвестными таблетками попал несовершеннолетний житель Белопольщины. Во втором случае в реанимацию с подобным отравлением доставлен 4-летний сумчанин. С ожогом пищевода бытовым химическим средством попал в хирургию 5-летний мальчик с Ямпольщины. Сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

Работники полиции проверяют обстоятельства, при которых дети попали в больницу, и призывают граждан организовать безопасную среду для жизни и учебы своим детям.

Правоохранители напоминают: родителям следует убрать в недоступные для юных исследователей места все медикаменты и бытовую химию, а также опасные режущие и колющие предметы. Электрические розетки следует закрыть специальными заглушками. Имейте в виду, что угрозу для здоровья маленького ребенка могут представлять комнатные растения и домашние животные. При перевозке малышей автомобилем пользуйтесь специальным автокреслом, которое должно быть надежно закреплено, а юный пассажир в нем - зафиксирован ремнями безопасности.

В отношении подростков - контролируйте досуг ваших сыновей и дочерей, старайтесь больше времени проводить с ними, интересуйтесь их друзьями, увлечениями, интересами; организуйте правильный режим жизни и обучения; попробуйте заинтересовать школьников полезными для них вещами и темами; не пожалейте денег и усилий для организации обучения детей в школах искусств и кружках по интересам.

Ну и конечно не лишним будет напомнить юным пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и категорический запрет любых развлечений на дороге, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Детский травматизм

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