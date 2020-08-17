В Бурыни обокрали забывчивого иностранца Меньше часа понадобилось оперативникам криминальной полиции чтобы установить личность вора и вернуть владельцу его вещи и деньги.

К полицейским Бурынского отделения полиции обратился 27-летний иностранец, и рассказал, что случайно оставил барсетку у магазина. А когда вспомнил и вернулся - обнаружил ее отсутствие. По словам потерпевшего, в барсетке было более двух тысяч гривен, документы и другие личные вещи.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и установили личность возможного злоумышленника, который проживает неподалеку. Работники полиции сразу отправились к нему. Ранее судимый 64-летний местный житель не стал отрицать, что именно он взял чужие вещи. Присвоение чужого имущества аргументировал желанием заработать.

Правоохранители изъяли похищенные вещи и вернули их владельцу. А в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.