В Бурыни обокрали забывчивого иностранца

К полицейским Бурынского отделения полиции обратился 27-летний иностранец, и рассказал, что случайно оставил барсетку у магазина. А когда вспомнил и вернулся - обнаружил ее отсутствие. По словам потерпевшего, в барсетке было более двух тысяч гривен, документы и другие личные вещи.
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и установили личность возможного злоумышленника, который проживает неподалеку. Работники полиции сразу отправились к нему. Ранее судимый 64-летний местный житель не стал отрицать, что именно он взял чужие вещи. Присвоение чужого имущества аргументировал желанием заработать.
Правоохранители изъяли похищенные вещи и вернули их владельцу. А в отношении злоумышленника открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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