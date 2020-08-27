В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание строительного вагончика

О пожаре сообщил случайный прохожий, который увидел сильное задымление и пламя. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачено пол на площади до 3 кв. м. Существовала угроза распространения огня на все сооружение.
В 15:57 пожар был локализован, и в 16:00 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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