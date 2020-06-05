СБУ подозревает руководство сумского предприятия в производстве и сбыте фальсифицированных антисептиков В Сумах по материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении должностным лицам одного из частных предприятий, которые занимались изготовлением контрафактного спирта, из которого производили антисептическое средство сомнительного качества и реализовывали, в том числе, больницам региона.

По данным предварительного следствия, сделку организовали руководитель фирмы вместе с финансовым директором и главным химиком. На собственных производственных мощностях злоумышленники организовали изготовление неучтенного спирта из несоответствующего сырья. Затем контрафактную продукцию использовали для производства дезинфицирующих средств, которые сбывали потребителям, в том числе медицинским учреждениям области. Установлено, что в течение апреля-мая злоумышленники успели выработать и реализовать кустарных антисептиков почти на 1 млн гривен.

В июне этого года во время санкционированных обысков на предприятии правоохранители изъяли более 11 тонн некачественного сырья для изготовления спирта, 340 литров несертифицированного антисептика, подготовленного для отгрузки заказчикам, оборудование, на котором производили подделку, и черную бухгалтерию.

Сейчас фигурантам дела сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, совершенные организованной группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Разоблачение сделки проводилось совместно со следователями ГУ ГФСУ в Сумской области под процессуальным руководством областной прокуратуры, сообщает пресс-група УСБУ в Сумской области.