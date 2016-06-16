Президент присвоил статус национального Сумскому театру им. Щепкина Находясь с рабочей поездкой на Сумщине, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии им. М. С. Щепкина и присвоил ему статус национального.

Глава государства прослушал фрагмент оперы «Запорожец за Дунаем» в исполнении музыкантов и ознакомился с историей и репертуаром театра.

Во время общения с творческим коллективом он сообщил о предоставлении театру статуса «Национальный», относительно чего подписан соответствующий указ Президента.

«Предоставление статуса национального - это не подарок от Президента или правительства. Это действительно справедливая и объективная оценка. Потому что вы, театр, это заслужили», - подчеркнул Владимир Зеленский.

«Сегодня мы предоставляем статус национального театра. Это - визитная карточка культурной Сумщины, поэтому я поздравляю всю Сумщину. Такие вещи власть должна поддерживать. Мне кажется, это прекрасная мотивация для всего коллектива театра», - сказал Глава государства во время общения с представителями СМИ в Сумской области.