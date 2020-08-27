В Сумах президент Зеленский пообщался с ветеранами АТО и их семьями Во время рабочей поездки в Сумскую область Президент Украины Владимир Зеленский встретился с ветеранами АТО / ООС и их семьями.

Семьи участников войны обратились к главе государства с просьбой предоставить статус семьям погибших защитников Украины.

Присутствовавший на встрече представитель Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины при Президенте Евгений Терехов сообщил, что уже разрабатывается соответствующий законопроект, и он обязательно будет внесен в парламент.

Также участники встречи отметили, что дети-сироты, родители которых погибли на войне, часто не имеют возможности получить жилье.

«Надо помогать детям погибших, чтобы этот ребенок, который вырастет, была защищена, чтобы у нее был какой-то уголок», - сказал один из родственников военных.

Президент отметил, что этот вопрос можно решить на уровне областной власти, а государство со своей стороны поможет.

Ветераны также рассказали Президенту о проблеме с трудоустройством военных после возвращения с фронта. Это приводит к тяжелому психологическому состоянию ветеранов.

«Я считаю, что бизнесмены, которые сохранили бизнес, должны благодарить ребят, которые воевали на фронте. Поэтому простой вариант - стимулировать их создавать рабочие места и нанимать ветеранов», - заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также посетил Мемориал героям Антитеррористической операции, который расположен на центральном кладбище областного центра. Сейчас там похоронены 46 воинов АТО и один Герой Небесной Сотни Алексей Братушка.

Президент почтил память погибших и возложил цветы к мемориальной стеле.