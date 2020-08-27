На Сумщине нарушитель поймал краснокнижную рыбу

Инцидент произошел на водоеме пгт Николаевка Белопольского района. Около 17 часов обнаружен житель г. Сумы, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием - сеткой. Таким образом ему удалось выловить около 7 кг водных биоресурсов: серебряный карась - 16 экз., щука и красноперка - по 11 экз., карась золотой - 8 экз., который занесен в Красную книгу Украины, и окунь - 3 экз. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляют 7451 грн.
На нарушителя составлены протоколы по ст. 90 КУоАП и по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова изъято на склад Сумского рыбоохранного патруля.
Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» Сумского рыбоохранного патруля (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13.