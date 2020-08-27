На Сумщине нарушитель поймал краснокнижную рыбу 7 сентября государственными инспекторами Сумского рыбоохранного патруля разоблачено грубое нарушение Правил рыболовства.

Инцидент произошел на водоеме пгт Николаевка Белопольского района. Около 17 часов обнаружен житель г. Сумы, который осуществлял незаконный вылов водных биоресурсов запрещенным орудием - сеткой. Таким образом ему удалось выловить около 7 кг водных биоресурсов: серебряный карась - 16 экз., щука и красноперка - по 11 экз., карась золотой - 8 экз., который занесен в Красную книгу Украины, и окунь - 3 экз. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству, составляют 7451 грн.

На нарушителя составлены протоколы по ст. 90 КУоАП и по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Орудия лова изъято на склад Сумского рыбоохранного патруля.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства - просьба срочно сообщать по телефону телефонной «горячей линии» Сумского рыбоохранного патруля (096) 838-25-70 или (0542) 77-90-13.