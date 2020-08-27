Зеленский объяснил, почему строительство дорог в Сумской области происходит медленнее, чем в других областях Сооружение дорог, входящих в национальную программу "Большая стройка" в Сумской области, продолжается и завершится в установленные сроки, отметил Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил во время поездки в Сумскую область, передает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Сумскую область Глава государства отметил, что в регионе в этом году строится около 160 км дорог государственного значения.

"Все эти обязательства контролируются. Глава областной госадминистрации докладывал, что успеют. С главой Укравтодора я ежедневно общаюсь. Они сообщают, что до конца года мы все это сделаем", - сообщил Владимир Зеленский.

Однако, он отметил, что "строительство дорог в Сумской области происходит медленнее, чем в других областях".

"Это связано с тем, что многие проекты были заблокированы на уровне Антимонопольного комитета", - сказал Президент.

Глава государства убежден, что все препятствия, которые тормозили темпы строительства автодорог, будут устранены.

Однако, по словам Владимира Зеленского, ситуация с восстановлением школ и садиков в Сумской области лучше.