В Сумах прошел Фестиваль здорового образа жизни

Чемпионат Сумской области по "Workout Battles":
1 место - Вишневецкий Владимир (пгт Шалыгино, Глуховский р-н).
2 место - Нестеренко Алексей (с. Дунаец, Глуховский р-н)
3 место - Радченко Денис (г. Глухов)
Чемпионат Сумской области по "Breaking Battles Amateur":
1 место - Грицына Тимур (Сумы).
Чемпионат Сумской области по "Breaking Battles - Profi 2x2"
1 место - Грицына Тимур и Снагощенко Никита (Сумы).
Чемпионат Украины по "Endurance Professional":
1 место - Привалов Богдан с результатом 73 балла (Сумы)
2 место - Сиробаба Артем с результатом 72 балла (Краснополье)
3 место - Шкарупа Даниил с результатом 60 баллов (Сумы)
Чемпионат Украины по "Street Lifting":
1 место - Привалов Богдан с коэф. 3,37 (Сумы)
2 место - Сиробаба Артем с коэф. 3,17 (Краснополье)
3 место - Дубович Роман с коэф. 2,87 (Сумы)
Сумская областная федерация Стрит воркаут объявляет о новом формате соревнований по воркаут....
В субботу, 21 июля, в Сумах на спортплощадке в городском парке им. И.Кожедуба проведут чемпионат Сумщины по street workout....
В субботу, 4 августа, в Сумах на спортплощадке в городском парке им. И.Кожедуба проведут чемпионат Сумщины по street workout....
В субботу, 21 июля, в Сумах на спортплощадке в городском парке им. И.Кожедуба проведут чемпионат Сумщины по street workout....
12 августа в городском парке им. Кожедуба прошел Чемпионат Сумщины по Street Workout....