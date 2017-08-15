Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:12306

В Сумах прошел Фестиваль здорового образа жизни

5 сентября в Сумах возле ТРЦ «Мануфактура» прошел Фестиваль здорового образа жизни Workout Healthy Lifestyle Festival от Сумской областной федерации Street Workout.

Чемпионат Сумской области по "Workout Battles":

1 место - Вишневецкий Владимир (пгт Шалыгино, Глуховский р-н).

2 место - Нестеренко Алексей (с. Дунаец, Глуховский р-н)

3 место - Радченко Денис (г. Глухов)

Чемпионат Сумской области по "Breaking Battles Amateur":

1 место - Грицына Тимур (Сумы).

Чемпионат Сумской области по "Breaking Battles - Profi 2x2"

1 место - Грицына Тимур и Снагощенко Никита (Сумы).

Чемпионат Украины по "Endurance Professional":

1 место - Привалов Богдан с результатом 73 балла (Сумы)

2 место - Сиробаба Артем с результатом 72 балла (Краснополье)

3 место - Шкарупа Даниил с результатом 60 баллов (Сумы)

Чемпионат Украины по "Street Lifting":

1 место - Привалов Богдан с коэф. 3,37 (Сумы)

2 место - Сиробаба Артем с коэф. 3,17 (Краснополье)

3 место - Дубович Роман с коэф. 2,87 (Сумы)

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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