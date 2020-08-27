В Сумах снова усилили карантин

Были внесены очередные изменения в решение «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной общины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
Среди прочего запрещаются массовые мероприятия с количеством участников свыше 100 человек. Кроме того, на них необходимо быть в масках или респираторах независимо от того, где они проходят. Также запрещается работа ночных клубов, дискотек и т.д. Также работа ресторанов, кафе и т.п. с организацией досуга и т.д.
Как только полный текст решения будет опубликован на сайте мэрии, мы сообщим об этом.
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