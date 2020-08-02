Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29253

В Сумах провели чемпионат города по теннису

5-6 сентября на кортах Теннисной Академии состоялся Открытый чемпионат города Сумы по теннису в парном разряде.

Соревнования проводились в четырёх категориях.

Семейные пары (Премьер лига): 1 место - Лемишко Матвей/Лемишко Александр, 2 место - Бондаренко Амелия/Бондаренко Руслан, 3 место - Олейник Иван/Олейник Андрей.

Семейные пары (1 лига): 1 место - Вардаев Михаил/Вардаев Иван, Касьяненко Назар/Касьяненко Игорь, 3 место - Нестеренко Анастасия/Нестеренко Анатолий.

Мужские пары: 1 место - Наталич Максим/Бурлака Александр, 2 место - Курмалеев Александр/Анищук Павел, 3 место - Скуба Сергей/Иванченко Дмитрий.

Микст: 1 место - Рудь Мария/Курмалеев Александр, 2 место - Костюк Елизавета/Атаманчук Олег, 3 место - Малёваная Ангелина/Наталич Максим.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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