В Сумах провели чемпионат города по теннису

Соревнования проводились в четырёх категориях.
Семейные пары (Премьер лига): 1 место - Лемишко Матвей/Лемишко Александр, 2 место - Бондаренко Амелия/Бондаренко Руслан, 3 место - Олейник Иван/Олейник Андрей.
Семейные пары (1 лига): 1 место - Вардаев Михаил/Вардаев Иван, Касьяненко Назар/Касьяненко Игорь, 3 место - Нестеренко Анастасия/Нестеренко Анатолий.
Мужские пары: 1 место - Наталич Максим/Бурлака Александр, 2 место - Курмалеев Александр/Анищук Павел, 3 место - Скуба Сергей/Иванченко Дмитрий.
Микст: 1 место - Рудь Мария/Курмалеев Александр, 2 место - Костюк Елизавета/Атаманчук Олег, 3 место - Малёваная Ангелина/Наталич Максим.
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