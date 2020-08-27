В Сумах соревновались софтболистки

В соревнованиях приняли участие 5 команд, которые сыграли за два дня по 4 матча.
«ОСДЮШОР-2» Кропивницкий - «East Side» Донецкая обл. 19:4
«Западный Огонь:ОК ДЮСШ Колос» Ривне - «Леди Козак» Киевская обл. 5:8
«Украина» Сумы - «East Side» 21:29
«ОСДЮШОР-2» - «Западный Огонь ОК ДЮСШ «Колос» 13:20
«Украина» - «Леди Козак» 5:20
«ОСДЮШОР-2» - «Украина» 18:11
«Леди Козак» - «ОСДЮШОР-2» 17:2
«Леди Козак» - «East Side» 13:6
«East Side» - «Западный Огонь - ОК ДЮСШ «Колос» 1:14
«Западный Огонь - ОК ДЮСШ «Колос» - «Украина» 7:2
Сумчанки проиграли все четыре встречи и занимают последнее место в турнирной таблице всего с 1 победой в 12 матчах.