В Сумах соревновались софтболистки 5-6 августа в Сумах прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по софтболу в дивизионе «Б» Высшей лиги чемпионат Украины.

В соревнованиях приняли участие 5 команд, которые сыграли за два дня по 4 матча.

«ОСДЮШОР-2» Кропивницкий - «East Side» Донецкая обл. 19:4

«Западный Огонь:ОК ДЮСШ Колос» Ривне - «Леди Козак» Киевская обл. 5:8

«Украина» Сумы - «East Side» 21:29

«ОСДЮШОР-2» - «Западный Огонь ОК ДЮСШ «Колос» 13:20

«Украина» - «Леди Козак» 5:20

«ОСДЮШОР-2» - «Украина» 18:11

«Леди Козак» - «ОСДЮШОР-2» 17:2

«Леди Козак» - «East Side» 13:6

«East Side» - «Западный Огонь - ОК ДЮСШ «Колос» 1:14

«Западный Огонь - ОК ДЮСШ «Колос» - «Украина» 7:2

Сумчанки проиграли все четыре встречи и занимают последнее место в турнирной таблице всего с 1 победой в 12 матчах.