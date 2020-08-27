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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:45248

В Сумах соревновались софтболистки

5-6 августа в Сумах прошли игры 3-го тура чемпионата Украины по софтболу в дивизионе «Б» Высшей лиги чемпионат Украины.

В соревнованиях приняли участие 5 команд, которые сыграли за два дня по 4 матча.

«ОСДЮШОР-2» Кропивницкий - «East Side» Донецкая обл. 19:4

 «Западный Огонь:ОК ДЮСШ Колос» Ривне - «Леди Козак» Киевская обл. 5:8

«Украина» Сумы - «East Side» 21:29

«ОСДЮШОР-2» - «Западный Огонь ОК ДЮСШ «Колос» 13:20

«Украина» - «Леди Козак» 5:20

«ОСДЮШОР-2» - «Украина» 18:11

«Леди Козак» - «ОСДЮШОР-2» 17:2

«Леди Козак» - «East Side» 13:6

«East Side» - «Западный Огонь - ОК ДЮСШ «Колос» 1:14

«Западный Огонь - ОК ДЮСШ «Колос» - «Украина» 7:2

Сумчанки проиграли все четыре встречи и занимают последнее место в турнирной таблице всего с 1 победой в 12 матчах.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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