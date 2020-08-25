В Сумах умер еще один человек с коронавирусом В Сумах в течение 8 сентября от осложнений умер еще один человек.

Об этом сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко на брифинге в горсовете 8 сентября. Это женщина, старше 70 лет, сообщили на брифинге. Это одиннадцатая смерть от осложнений коронавируса в городе и 30-- в области, пишет Суспільне.

Сейчас в больнице №5 есть 8 пациентов в реанимации, сообщила Чумаченко. Два пациента находятся на аппарате ИВЛ, сообщила инфекционистка сумской клинической больницы №5 Наталья Тарасова. Всего там лечатся 36 пациентов с коронавирусом.

Больницы Сум переполнены, поэтому из Сум пациентов доставляют не только в больницы города, но и в Белополье и Тростянец. Сейчас в Сумской больнице №5 добавляют 20 коек. Также рассматривают вопрос размещения пациентов в больнице №4.