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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06350

В Сумах умер еще один человек с коронавирусом

В Сумах в течение 8 сентября от осложнений умер еще один человек.

Об этом сообщила и.о. начальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко на брифинге в горсовете 8 сентября. Это женщина, старше 70 лет, сообщили на брифинге. Это одиннадцатая смерть от осложнений коронавируса в городе и 30-- в области, пишет Суспільне.

Сейчас в больнице №5 есть 8 пациентов в реанимации, сообщила Чумаченко. Два пациента находятся на аппарате ИВЛ, сообщила инфекционистка сумской клинической больницы №5 Наталья Тарасова. Всего там лечатся 36 пациентов с коронавирусом.

Больницы Сум переполнены, поэтому из Сум пациентов доставляют не только в больницы города, но и в Белополье и Тростянец. Сейчас в Сумской больнице №5 добавляют 20 коек. Также рассматривают вопрос размещения пациентов в больнице №4.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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