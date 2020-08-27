В Сумах из-за коронавируса отменили электронную запись к семейным врачам Электронная запись к семейным врачам в Сумах отменяют. Об этом 8 сентября сообщили на брифинге в Сумском городском совете.

Это связано с тем, что люди идут к врачу по незначительным вопросам, зато пациенты с осложнениями болезни не могут попасть на прием, сказала и.о. начальника управления здравоохранения Елена Чумаченко. По ее словам, врач будет в телефонном режиме определять, нужно ли пациенту приходить в учреждение здравоохранения, или, возможно, можно определиться с лечением дистанционно.

Записаться к врачу можно теперь только непосредственно связавшись с ним по телефону, либо через Контакт-центр по телефонам 787-700, 0504702003, пишет Суспільне.