Студенты Глуховского педуниверситета ушли на дистанционку: у преподавателя - коронавирус Жительница Глухова Светлана сообщила, что ее дочь-первокурсница местного вуза побыла на занятиях лишь два дня, и с понедельника, 7 сентября, в универ уже не пошла. На все вопросы мамы ответила кратко и лаконично: «Коронавирус».

Со слов ребенка глуховчанка поняла, что самоизоляция продлится до 25 сентября. Мы попросили прояснить ситуацию заведующую Глуховским отделением Сумского областного лабораторного центра Марину Матвиенко. Она рассказала, что у одного из преподавателей ГНПУ подтвержден коронавирус, поэтому все группы, с которыми он работал, отправлены на дистанционное обучение. Все они дома, под наблюдением специалистов. Круг контактных лиц из числа коллег, то есть сотрудников вуза, обследуется. На данный момент результаты отобранных анализов еще не готовы. Что интересно, данный факт коронавируса в статистику райцентра не входит. Потому что мужчина проживает в другом населенном пункте и ездит сюда на работу, пишет Ваш шанс.