В соседней с Сумщиной области зафиксирован случай лихорадки Западного Нила

У заболевшего повысилась температуры тела до 39 °, появились слабость, ломота в мышцах. Больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован.
Вирусологической референс-лабораторией ГУ «Центра общественного здоровья МОЗ Украины» методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила.
По состоянию на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о 122 случаях заражения, десять человек умерли: Греция (54, в том числе восемь смертей), Испания (44, в том числе две смерти), Италия (22) и Румыния (2). В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.
С начала 2020 года из систему сообщений о болезни животных (ADNS) Европейской комиссии было сообщено о 40 вспышек среди лошадей, в частности: Испания (33), Италия (пять), Франция (один) и Португалия (один). Никаких вспышек среди птицы не зарегистрировано.
В Украине существуют энзоотические территории для лихорадки Западного Нила.
Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.
Чтобы защититься от укусов комаров:
- выбирайте одежду с длинными рукавами из плотной ткани;
-используйте средства от этих насекомых;
- при потребности осуществляйте дезинсекцию помещения.
Инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля, сообщает Центр общественного здоровья Украины.