В соседней с Сумщиной области зафиксирован случай лихорадки Западного Нила По информации ГУ «Полтавский ОЛЦ МЗ Украины», жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз «лихорадка Западного Нила».

У заболевшего повысилась температуры тела до 39 °, появились слабость, ломота в мышцах. Больной был осмотрен семейным врачом и госпитализирован.

Вирусологической референс-лабораторией ГУ «Центра общественного здоровья МОЗ Украины» методом иммунофлюоресценции обнаружены антитела IgG к вирусу Западного Нила.

По состоянию на 27 августа 2020 года Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает о 122 случаях заражения, десять человек умерли: Греция (54, в том числе восемь смертей), Испания (44, в том числе две смерти), Италия (22) и Румыния (2). В Испании (провинция Севилья) продолжается вспышка этой болезни.

С начала 2020 года из систему сообщений о болезни животных (ADNS) Европейской комиссии было сообщено о 40 вспышек среди лошадей, в частности: Испания (33), Италия (пять), Франция (один) и Португалия (один). Никаких вспышек среди птицы не зарегистрировано.

В Украине существуют энзоотические территории для лихорадки Западного Нила.

Вакцины для профилактики лихорадки Западного Нила не существует.

Чтобы защититься от укусов комаров:

- выбирайте одежду с длинными рукавами из плотной ткани;

-используйте средства от этих насекомых;

- при потребности осуществляйте дезинсекцию помещения.

Инфицированный человек не заразен. Пока нет документального подтверждения случаев передачи вируса от человека к человеку при условии соблюдения стандартных мер инфекционного контроля, сообщает Центр общественного здоровья Украины.