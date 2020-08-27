На Сумщине за совершение краж осуждено пять подростков Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении пяти несовершеннолетних.

Установлено, что юноши в октябре 2019 года по предварительному сговору три раза проникали на склад предприятия в г. Кролевец, откуда похищали ценное имущество. Несмотря на то, что юношам от 15 до 17 лет, трое из них уже были осуждены за кражи.

Вместе с тем, самый старший из обвиняемых, кроме краж, также отвечал в суде за хулиганство. Он избил взрослого мужчину, который сделал ему замечание из-за недопустимого поведения.

По приговору суда старшего приговорили к трем годам лишения свободы, четверо других получили аналогичное наказание, однако они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком один год, сообщает пресс-служба прокуратуры области.