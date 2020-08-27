В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве 11-13 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

В этом сезону в чемпионате принимают участие 6 команд, 4 из которых сумские. Расписание игр: 11.09 12.00 «ИФК СумДПУ» Сумы – «СумДУ» Сумы 14.00 «Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы 16.00 МСК «Сумчанка» Сумы – Сборная Полтавской области 12.09 12.00 «Динамо» - «СумДУ» 14.00 «ИФК СумДПУ» - Сборная Полтавской обл. 16.00 МСК «Сумчанка» - «Колос» 13.09 10.00 «СумДУ» - «Колос» 12.00 «Динамо» - Сборная Полтавской обл. 14.00 МСК «Сумчанка» - «ИФК СумДПУ» Игры пройдут на хоккейном поле в детском парке «Сказка».