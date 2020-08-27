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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02276

В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве

11-13 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

В этом сезону в чемпионате принимают участие 6 команд, 4 из которых сумские.

Расписание игр:

11.09

12.00 «ИФК СумДПУ» Сумы – «СумДУ» Сумы

14.00 «Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы

16.00 МСК «Сумчанка» Сумы – Сборная Полтавской области

12.09

12.00 «Динамо» - «СумДУ»

14.00 «ИФК СумДПУ» - Сборная Полтавской обл.

16.00 МСК «Сумчанка» - «Колос»

13.09

10.00 «СумДУ» - «Колос»

12.00 «Динамо» - Сборная Полтавской обл.

14.00 МСК «Сумчанка» - «ИФК СумДПУ»

Игры пройдут на хоккейном поле в детском парке «Сказка».

Спорт Анонс Хоккей на траве

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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