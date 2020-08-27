В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве

В этом сезону в чемпионате принимают участие 6 команд, 4 из которых сумские.
Расписание игр:
11.09
12.00 «ИФК СумДПУ» Сумы – «СумДУ» Сумы
14.00 «Колос» Борисполь – «Динамо» Сумы
16.00 МСК «Сумчанка» Сумы – Сборная Полтавской области
12.09
12.00 «Динамо» - «СумДУ»
14.00 «ИФК СумДПУ» - Сборная Полтавской обл.
16.00 МСК «Сумчанка» - «Колос»
13.09
10.00 «СумДУ» - «Колос»
12.00 «Динамо» - Сборная Полтавской обл.
14.00 МСК «Сумчанка» - «ИФК СумДПУ»
Игры пройдут на хоккейном поле в детском парке «Сказка».
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