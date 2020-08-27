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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48544

В Сумах усилили карантин с целью недопущения «красной зоны»

Члены исполнительного комитета во время внеочередного заседания утвердили ряд новых карантинных ограничений, касающихся проведения массовых мероприятий, пребывание в общественных местах, деятельности развлекательных заведений и в сфере оказания услуг общественного питания.

На основе принятых решений государственной, областной и городской комиссияй по вопросам ТЭБ и ЧС и для предотвращения распространения коронавируса, проведение массовых мероприятий позволили только при условии участия не более 100 человек и не более одного человека на 10 кв. м площади здания или территории и при одетых средствах индивидуальной защиты на нос и рот, даже на улице.

Пребывание в общественных местах по определению действующего законодательства (остановки общественного транспорта, пассажирский транспорт, церкви, соборы, детские площадки, зоны отдыха, компьютерные клубы, лифты, домовые лестницы, подъезды и т.п.) разрешается также только в масках / респираторах. При нахождении в пассажирском транспорте ответственность за нарушение норм карантинных мероприятий, а именно штраф в размере 17 тыс. грн, возлагается как на водителя, так и на пассажира напрямую.

Проведение дискотек, работа развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность предприятий общественного питания по организации досуга (рестораны, бары, закусочные, кафетерии, буфеты и т.д.) кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов, а также проведение концертов, кроме проводимых учреждениями культуры, деятельность которых в течение последнего года является основным видом деятельности, - под запретом.

В сфере оказания услуг общественного питания разрешается работа летних площадок с 7:00 до 22:00 часов (без организации досуга) при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий на период карантина.

В свою очередь отдел здравоохранения обязали до 10 сентября проработать вопрос обеспечения в лечебных учреждениях города дополнительных мест для лечения больных COVID-19.

Решение вступает в силу с момента принятия.

Городской голова Александр Лысенко подчеркнул, что только совместные усилия, взаимопонимания и четкое соблюдение правил карантина является залогом стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирус в Сумах, а заодно ведущим путем для недопущения введения «красной зоны» на территории областного центра.

«Мы работаем на опережение и принимаем более жесткие меры, чтобы не попасть в« красную зону». Ведь все понимают, что она означает - это обучение онлайн, а не в школах, функционирование пассажирского транспорта только в спецрежиме, запрет на проведение абсолютно всех массовых мероприятий, и что не менее важно, ограничения работы некоторых предприятий. Чтобы этого не допустить, мы должны четко следовать нормам противоэпидемических мероприятий », - подчеркнул глава города, пишет сайт мэрии.

Тем временем сам мэр уже четвертую неделю проводит предвыборную агитацию во дворах многоэтажек, замаскировав ее под «встречи с жителями»…

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