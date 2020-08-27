В Сумах столкнулись «Мерседес» и велосипедист Автопроисшествие произошло 7 сентября, около 8 часов утра.

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, на перекрестке улиц Вячеслава Черновола - Пушкина произошло столкновение между автомобилем Mercedes-Benz под управлением 46-летней женщины и 54-летним велосипедистом. Известно, что легковушка двигался по улице Пушкина, а велосипедист - Вячеслава Чорновила.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Полиция просит всех очевидцев или лиц, имеющих любую информацию о деталях данного ДТП, позвонить на службу 102 или обратиться непосредственно в отделение полиции.