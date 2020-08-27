В Сумах столкнулись «Мерседес» и велосипедист

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, на перекрестке улиц Вячеслава Черновола - Пушкина произошло столкновение между автомобилем Mercedes-Benz под управлением 46-летней женщины и 54-летним велосипедистом. Известно, что легковушка двигался по улице Пушкина, а велосипедист - Вячеслава Чорновила.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
Полиция просит всех очевидцев или лиц, имеющих любую информацию о деталях данного ДТП, позвонить на службу 102 или обратиться непосредственно в отделение полиции.
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