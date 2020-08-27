Гол сумского футзалиста признан одним из лучших в 3-м туре Экстра-лиги Гол Дмитрия Игумнова из ААФК «Сумы» в ворота «Кардинал-Ривне» (4:3) во втором туре Экстра-лиги стал вторым в рейтинге от Ассоциации футзала Украины.

Победу праздновал представитель «Энергии» Марьян Пелех.