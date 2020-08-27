«Слуги Народу» презентували стратегію розвитку Сумщини 8 вересня 2020 року команда партії «Слуги Народу» представила свою команду та презентувала стратегію розвитку Сумщини на найближчі сім років.

Захід відвідав Президент України Володимир Зеленський, який перебував у Сумах з робочим візитом. Він переконаний, що майбутнє країни залежить саме від того, наскільки успішним буде розвиток регіонів.

Володимир Зеленський зазначив: «Змінити Україну ми зможемо тільки разом! Змінити можемо тільки разом з вами! Багато чого нам вже здійснити вдалося, ще більше належить зробити в майбутньому. Щаслива Україна – це наша велика спільна мета, до якої має долучитись кожен громадянин України, до якої повинна залучитись кожна громада, кожне село або місто, кожен регіон України. Кожна область має стати драйвером успішних перетворень, тоді розвиток 25 регіонів України неодмінно буде рухати нашу країну, і тільки – вперед.

Що для цього потрібно? Чіткий та послідовний план. Саме таким є «Регіональний план стратегії розвитку України». Це чітке розуміння кожного краю: в чому його сила, в чому його унікальність та конкурентна перевага. Розуміння як, та, найважливіше, хто саме зможе реалізувати цю стратегію, залучити в область значні інвестиції, створити робочі місця, забезпечити комфортні умови життя для кожного мешканця Сумщини»

Президент відмітив, що регіон має достатньо переваг, аби бути лідером північної України: родючі чорноземи, запаси нафти, газу, кварцового піску, вигідне розташування для транзиту, успішні вищі навчальні та наукові заклади, а також потужні індустріально-промислові парки.

Пріоритетні напрямки та чіткий план розвитку економіки та соціальної сфери Сумщини на найближчі роки презентувала майбутня кандидатка на посаду Сумського міського голови, народна депутатка України Тетяна Рябуха.

Важливим зазначено розвиток переробної промисловості, підтримка інноваційних промислових підприємств, одним з яких є завод з виробництва сухого молока стандарту А2. Не менш значимим є запланований розвиток інфраструктури: реконструкція 15 мостів, ремонт доріг місцевого та державного значення, будівництво важливих для області об‘єктів. При розробці стратегічного плану було враховано успіхи та потенціал області у спорті та туризмі. Стратегією заплановано будівництво міжнародного центру з біатлону та спортивно-туристичного комплексу, розвиток туристичної галузі. Пріоритетом у соціальній та культурній сферах є покращення якості життя мешканців Сумщини. На базі Сумської обласної клінічної лікарні сплановано розбудувати Медичне містечко.

Значущим для багатьох напрямків розвитку регіону стане запланована реконструкція аеропорту «Суми». Президент Володимир Зеленський також вважає відновлення функціонування аеропорту важливим: «Я хотів би звернути особливу увагу: ми готові повністю підтримати реконструкцію аеропорту «Суми». З нас фінансування, з вас – проєкт і реалізація в найкоротші терміни».

На відміну від попередніх стратегій, дана розроблялась безпосередньо у регіоні та ґрунтувалась на сильних сторонах та можливостях області. Над її розробкою працювали науковці, експерти та громадські діячі.

Реалізація «Регіонального плану стратегії розвитку регіону» буде відбуватись за рахунок коштів, що передані до місцевих громад під час децентралізації та за рахунок державних програм.

Важливим у виконанні будь-якого плану є люди. Сумський обласний осередок партії «Слуга Народу» вже визначився з командою. Це однодумці, що вболівають за майбутнє України, які готові втілювати «Стратегічний план розвитку» у життя на всіх рівнях - від місцевих рад у найвіддаленіших територіальних громадах, до парламенту, уряду та Президента.

Долучитись до реалізації стратегічних планів, що раніше залишались переважно на папері, готові відомі та поважні в регіоні люди, більшість з яких раніше не були при владі:

Зеленський Віталій Миколайович, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення (Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка)

Має активну громадянську позицію, підтримує Президента та партію "Слуга Народу".

Майбутній кандидат в депутати Сумської обласної ради.

Чегринець Людмила Вікторівна, начальниця радіостанції радіо групи інформаційно-телекомунікаційного вузла Сумського обласного військового комісаріату.

Має відзнаку Президента України за участь в ООС.

Майбутня кандидатка в депутатки Сумської обласної ради.

Федорченко Віктор Михайлович, Генеральний директор ТОВ “Будівельна виробничо-комерційна компанія “Федорченко”. Підприємець.

Майбутній кандидат в депутати Сумської обласної ради.

Кужель Оксана Василівна, начальниця відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Роменської міської ради.

Майбутня кандидатка в депутатки Сумської обласної ради.

Баня Микита Віталійович, голова Сумського обласного штабу ПП «Слуга Народу».

Успішний управлінець. У команді В.О.Зеленського з 2018 року, довірена особа В.О. Зеленського на президентських виборах.

Майбутній кандидат в депутати Сумської обласної ради.

Медвідь Вікторія Юріївна, доктор економічних наук, Професор кафедри економіки та підприємництва Сумського національного аграрного університету.

Голова громадської організації «Платформа розвитку громад». Лауреат премії Президента України для молодих вчених.

Майбутня кандидатка в депутатки Сумської обласної ради

Рябуха Тетяна Василівна, народна депутатка України.

У команді В.О.Зеленського з 2018-го року, довірена особа В.О. Зеленського на президентських виборах.

Майбутня кандидатка на посаду Сумського міського голови.

Колєснік Людмила Олексіївна, начальниця відділення АБ “Украгазбанк” м. Ромни.

У команді В.О.Зеленського з 2018 року.

Майбутня кандидатка на посаду Роменського міського голови м. Ромни.

Кальченко Ігор Володимирович, керівник апарату Сумської обласної державної адміністрації

Майбутній кандидат в депутати Сумської міської ради

Рєзник Олег Миколайович, заступник директора з наукової роботи навчально- наукового інституту права Сумського державного університету

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

Майбутній кандидат в депутати Сумської міської ради.

Місцеві вибори в жовтні 2020 року — це шанс побудувати наш дім під назвою «Україна» майже з нуля. Адже місцеве самоврядування та регіональний розвиток — це наш фундамент.

Як ми будемо жити наступні роки, залежить від нашого вибору.

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