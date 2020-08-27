В Сумской горбольнице №5 не хватает врачей для пациентов с коронавируса В сумской больнице №5 из 47-ми коек для госпитализации больных с подозрением на коронавирус свободных осталось 12.

И больше пациентов здесь не возьмут, потому что не хватает врачей, пишет Суспільне.

Больница является учреждением «второй волны». Первых пациентов она приняла 22 августа. Тогда на шестом этаже развернули 27 коек. 7 сентября на третьем добавили еще 20.

«На сегодняшний момент у нас находится на шестом этаже 27 больных, из них 9 тяжелых, требующих кислородной поддержки, из них три - на аппарате ИВЛ», - рассказала врач-инфекционист Наталья Тарасова. Позже стало известно, что один пациент больницы умер.

Добавлены 20 коек - последние, говорит врач, потому что некому выхаживать пациентов.

По ее словам, на 47 коек пациентов с коронавируса работает 8 бригад медиков. В этих бригадах - 24 врача нетерапевтических специальностей.

«Для того, чтобы оказать квалифицированную медицинскую помощь, желательно, чтобы это были врачи или терапевтического профиля, или инфекционного. А у нас остаются только одни хирурги и гинекологи», - сказала врач.

Сейчас в пятой больнице методом ПЦР коронавирус подтвердили у 10-ти больных. У других пациентов пневмонии различной степени тяжести.