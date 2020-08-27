На Сумщине всего 73 новых случая коронавируса На утро 9 сентября в Сумской области подтверждено уже 2143 случая заболевания COVID-19.

За вторник подтверждено 73 новых случая. Два человека умерли, всего 33. Выздоровело 66 человек, всего 940. Продолжают болеть 1170.