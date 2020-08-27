На Сумщине всего 73 новых случая коронавируса

За вторник подтверждено 73 новых случая. Два человека умерли, всего 33. Выздоровело 66 человек, всего 940. Продолжают болеть 1170.
На утро 9 сентября на Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19....
По состоянию на 8 сентября на Сумщине 2070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
За понедельник в Сумской области подтверждено 107 новых случаев заболевания COVID-19....
Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработала рекомендации, направленные на усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений с...
В Сумах наблюдается увеличение нагрузки на медицинскую сеть в связи с увеличением числа выявленных случаев заболевания COVID-19....