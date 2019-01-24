На Сумщине полиция накрыла «домашний» цех по изготовлению самогона

Как установили участковые офицеры полиции, мужчина занимался самогоноварением чуть ли не в промышленных масштабах. Из его квартиры были изъяты десятки пластиковых емкостей с закваской и самодельной водкой, два аппарата для ее выгонки и 830 пачек сигарет. Чтобы вывезти изъятое, правоохранителям пришлось дважды использовать мини-грузовик.
Все выявленные вещества в дальнейшем будут уничтожены. Что касается самого владельца «самогонного цеха», то работники полиции составили административный протокол по статье 176 (изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки) КоАП.
Работники полиции обращаются к гражданам с призывом не оставаться в стороне проблемы самогоноварения и сообщать по спецлинии «102» обо всех известных им «самогонных точках» и о лицах, занимающихся самогоноварением. Каждая такая информация будет тщательно проверена, а виновные - привлечены к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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