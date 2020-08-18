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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03392

В Сумах поймали вора, который крал в детсадах, школах и офисах

Выдавая себя за посетителя, сумчанин заходил в помещения школ, детских садов, офисов и других учреждений, высматривая, где можно обогатиться.

В Сумах полицейские разоблачили 36-летнего мужчину, который в поисках легкой наживы, зашел в помещение детского сада. Идя по коридору, он заметил, что дверь одного из кабинетов открыта, а внутри никого нет. Зайдя в кабинет, вор схватил мобильный телефон работницы, который лежал на столе. А через мгновение не замеченный никем, уже покинул территорию детского сада.

Следователи полиции уже доказали причастность задержанного более чем к 20 именно таким кражам на территории области.

Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, и сейчас он находится в следственном изоляторе.

Злоумышленнику, согласно статье 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, может грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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