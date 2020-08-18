В Сумах поймали вора, который крал в детсадах, школах и офисах

В Сумах полицейские разоблачили 36-летнего мужчину, который в поисках легкой наживы, зашел в помещение детского сада. Идя по коридору, он заметил, что дверь одного из кабинетов открыта, а внутри никого нет. Зайдя в кабинет, вор схватил мобильный телефон работницы, который лежал на столе. А через мгновение не замеченный никем, уже покинул территорию детского сада.
Следователи полиции уже доказали причастность задержанного более чем к 20 именно таким кражам на территории области.
Сейчас суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, и сейчас он находится в следственном изоляторе.
Злоумышленнику, согласно статье 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, может грозить наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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