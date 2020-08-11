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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:04164

Чего ждать сумчанам от погоды?

До конца недели и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона.

Ожидается сухая, умеренно теплая погода.

10 - 11 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С днем +20 .. + 25 °С.

12 - 13 сентября: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +20 .. + 25 °С.

Общество Прогноз погоды

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03.09.2020 17:24

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С понедельника на Сумщину вернется летнее тепло
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С понедельника на Сумщину вернется летнее тепло

17 - 19 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с....

Прогноз погоды в Сумах: осень близко
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Прогноз погоды в Сумах: осень близко

До конца недели на Сумщине сохранится холоднее обычной, без существенных осадков погода....

Погода в Сумах: прогноз на завтра
11.08.2020 16:40

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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