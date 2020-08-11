Чего ждать сумчанам от погоды?

Ожидается сухая, умеренно теплая погода.
10 - 11 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С днем +20 .. + 25 °С.
12 - 13 сентября: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +20 .. + 25 °С.
С 4 сентября на Сумщине ожидаются небольшие осадки и понижение температуры....
Вечером 21-го и ночью 22 августа по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с....
17 - 19 августа ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с....
До конца недели на Сумщине сохранится холоднее обычной, без существенных осадков погода....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...