Чего ждать сумчанам от погоды? До конца недели и на выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона.

Ожидается сухая, умеренно теплая погода. 10 - 11 сентября: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +8 .. + 13 °С днем +20 .. + 25 °С. 12 - 13 сентября: Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +5 .. + 10 °С, днем +20 .. + 25 °С.