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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23574

В Сумах брендируют троллейбусы

На сумском КП «Электроавтотранс» начали брендировать коммунальный транспорт.

«Увидеть важное» на бортах троллейбусов сумчане могут уже со вторника - с 8 сентября 8 троллейбусов курсируют по городу.

«Кроме популяризации бренда нашего города, в планах - приведение к единому стандарту транспорта, находящегося на балансе предприятия. В первую очередь в цвета флага г. Сумы будут перекрашиваться те автобусы и троллейбусы, которые прошли средний или капитальный ремонт. Уже два транспортных средства марки ЮМЗ-Т2 с обновленной ливреей работают на линии, над еще одним «колдуют» работники цеха средних ремонтов», - рассказал и.о. директора КП «Электроавтотранс» Андрей Новик.

Справка

По состоянию на сентябрь 2020 года на балансе коммунального предприятия 72 троллейбуса и 30 автобусов. Проект реализован совместно с управлением стратегического развития Сумского городского совета.

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