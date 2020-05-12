В Сумах брендируют троллейбусы На сумском КП «Электроавтотранс» начали брендировать коммунальный транспорт.

«Увидеть важное» на бортах троллейбусов сумчане могут уже со вторника - с 8 сентября 8 троллейбусов курсируют по городу.

«Кроме популяризации бренда нашего города, в планах - приведение к единому стандарту транспорта, находящегося на балансе предприятия. В первую очередь в цвета флага г. Сумы будут перекрашиваться те автобусы и троллейбусы, которые прошли средний или капитальный ремонт. Уже два транспортных средства марки ЮМЗ-Т2 с обновленной ливреей работают на линии, над еще одним «колдуют» работники цеха средних ремонтов», - рассказал и.о. директора КП «Электроавтотранс» Андрей Новик.

Справка

По состоянию на сентябрь 2020 года на балансе коммунального предприятия 72 троллейбуса и 30 автобусов. Проект реализован совместно с управлением стратегического развития Сумского городского совета.