Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:341137

На Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19: подробности

На утро 9 сентября на Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки подтверждено 73 новых случая: Сумы – 47, Конотоп – 7, Краснопольский район – 7, Белопольский– 4, Тростянецкий – 2, Ромны – 2, Конотопский – 1, Недригайловский – 1, Шостка – 1, Лебедин – 1.

Умерло 2 человека: Бурынский и Сумской районы.

Выздоровело 65: Сумы – 48, Роменский район – 4, Лебедин – 4, Шостка – 3, Белопольский -1, Краснопольский – 1, Недригайловский – 1, Тростянецкий – 1, Конотоп -1, Ромны – 1, сообщает сайт Сумского областного лабораторного центра.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1130 случаев заболевания, в Сумском  районе - 135, Белопольский район - 79, Бурынский район – 11, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 17, Глуховский район - 10, г. Конотоп - 114, Конотопский район - 44, Краснопольский р-н – 19, Кролевецкий район - 95, г. Лебедин – 24, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 68, г. Ахтырка - 76, Ахтырский р-н – 20, Путивльский район – 11, г. Ромны - 76, Роменский район - 41, Середина-Будский р-н – 30, Тростянецкий район - 71, г. Шостка - 62, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 2.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

На Сумщине всего 73 новых случая коронавируса
Сегодня 08:57

На Сумщине всего 73 новых случая коронавируса

На утро 9 сентября в Сумской области подтверждено уже 2143 случая заболевания COVID-19....

На Сумщине 2070 случаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 10:15

На Сумщине 2070 случаев заболевания COVID-19: подробности

По состоянию на 8 сентября на Сумщине 2070 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине очередной коронавирусный рекорд
Вчера 08:56

На Сумщине очередной коронавирусный рекорд

За понедельник в Сумской области подтверждено 107 новых случаев заболевания COVID-19....

В Сумах усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений
07.09.2020 16:28

В Сумах усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разработала рекомендации, направленные на усиление контроля за соблюдением карантинных ограничений с...

В Сумах не хватает коронавирусных коек
07.09.2020 09:35

В Сумах не хватает коронавирусных коек

В Сумах наблюдается увеличение нагрузки на медицинскую сеть в связи с увеличением числа выявленных случаев заболевания COVID-19....

Новости

На Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:34
В Сумах усилили карантин с целью недопущения «красной зоны»
Вчера 17:48
В Сумах из-за коронавируса отменили электронную запись к семейным врачам
Вчера 16:11
В Сумах 12-й микрорайон без воды
Сегодня 11:29
Чего ждать сумчанам от погоды?
Сегодня 11:04
В Сумах брендируют троллейбусы
Сегодня 10:23
В Сумах поймали вора, который крал в детсадах, школах и офисах
Сегодня 10:03
На Сумщине полиция накрыла «домашний» цех по изготовлению самогона
Сегодня 09:52
На Сумщине всего 73 новых случая коронавируса
Сегодня 08:57
Гол сумского футзалиста признан одним из лучших в 3-м туре Экстра-лиги
Сегодня 08:35
В Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве
Сегодня 08:02
В Сумской горбольнице №5 не хватает врачей для пациентов с коронавирусом
Вчера 19:24
view counter

Статьи

Сумські радикали йдуть перемагати на місцевих виборах
07.09.2020 17:54
"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Найкращі мами України отримали нагороди Національної премії «Мама року»
28.08.2020 10:01
Де на Сумщині знайти якість, комфорт і найбільш доступні ціни
27.08.2020 18:52
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.