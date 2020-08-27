На Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19: подробности На утро 9 сентября на Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки подтверждено 73 новых случая: Сумы – 47, Конотоп – 7, Краснопольский район – 7, Белопольский– 4, Тростянецкий – 2, Ромны – 2, Конотопский – 1, Недригайловский – 1, Шостка – 1, Лебедин – 1.

Умерло 2 человека: Бурынский и Сумской районы.

Выздоровело 65: Сумы – 48, Роменский район – 4, Лебедин – 4, Шостка – 3, Белопольский -1, Краснопольский – 1, Недригайловский – 1, Тростянецкий – 1, Конотоп -1, Ромны – 1, сообщает сайт Сумского областного лабораторного центра.

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 1130 случаев заболевания, в Сумском районе - 135, Белопольский район - 79, Бурынский район – 11, пгт Великая Писаревка - 3, г. Глухов – 17, Глуховский район - 10, г. Конотоп - 114, Конотопский район - 44, Краснопольский р-н – 19, Кролевецкий район - 95, г. Лебедин – 24, Лебединский р-н - 1, пгт Липовая Долина - 1, Недригайловский район - 68, г. Ахтырка - 76, Ахтырский р-н – 20, Путивльский район – 11, г. Ромны - 76, Роменский район - 41, Середина-Будский р-н – 30, Тростянецкий район - 71, г. Шостка - 62, Шосткинский р-н - 3, Ямпольский р-н - 2.