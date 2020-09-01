На Сумщине пройдет финальный этап чемпионата Украины по кантри-кроссу Трасса, которая готовится для проведения 3 финального этапа Чемпионата Украины по кантри кроссу уже испытывается будущими участниками.

3-й финальный этап Чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов «Краснополье» пройдет 12 сентября. Спортсмены со всех уголков Украины на квадроциклах и багги будут покорять живописные просторы Сумщины и бороться за звание чемпиона Украины 2020 года. Место проведения: Сумская область, пгт. Краснополье, GPS 50°48'55.6"N 35°16'46.4"E