В Конотопе произошла стрельба в общежитии Происшествие произошло после обеда 8 сентября в малосемейных общежитий в одном из жилых микрорайонов Конотопа.

В результате конфликта получил телесные повреждения 34-летний мужчина - его оппонент во время ссоры воспользовался устройством для отстрела травматических пуль.

Прибыв на вызов по сообщению о стрельбе и опросив свидетелей происшествия, полицейские выяснили, что в тот день потерпевший со своей гражданской женой гостили у друзей. На тот момент к хозяевам пришел 37-летний сосед, и между ним и гостем разгорелся конфликт. В ходе ссоры сосед достал предмет, похожий на пистолет для отстрела травматических пуль, и выстрелил в своего оппонента.

В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде ушибов мягких тканей нижней конечности. Вызванные медики «скорой» оказали ему необходимую медицинскую помощь, и в настоящее время жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

«Наши работники задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, - комментирует ситуацию Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - Следователи уже сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений)».

Согласно действующему законодательству на злоумышленника ждет наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Впрочем, окончательную «точку» в этом деле поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.