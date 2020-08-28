Под Сумами убили пенсионера Полиция расследует причины и обстоятельства смерти пенсионера.

Событие произошло в одном из сел Сумского района. Придя помочь родственникам собирать урожай картофеля, 61-летний мужчина устроил ссору и нанес несколько ударов кулаками 78-летнему хозяину. Тот упал и ударился головой о батарею отопления. Через пять дней от полученных травм он скончался в больнице.

Работники Сумского районного отдела полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и начали досудебное расследование.

Опросив свидетелей происшествия, они установили, что «помощник» изрядно выпил и стал приставать к пожилому хозяину. Тот пытался родственника успокоить, но сам получил тяжелые телесные повреждения. Что касается гостя, то он, увидев кровь, испугался и убежал домой.

Сейчас суд вынес 61-летнему злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.