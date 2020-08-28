В Сумах хотят продолжить ремонтировать Харьковскую На аппаратном совещании в Сумской мэрии прозвучала информация о возможном дополнительном финансировании из государственного дорожного фонда работ на ул. Харьковской в Сумах.

- Вместе с департаментом финансов проработайте информацию о возможном поступлении дополнительных средств из дорожного фонда на ремонт

ул. Харьковской, - обратился мэр Сум к директору КП «Дорремстрой» Александру Вегере. -Также посчитайте, сколько сегодня необходимо на ремонт по другим дорожным объектам. Мы поднимали эти вопросы во время визита в Сумы Дмитрия Разумкова, и народные депутаты тоже, я так понимаю, нас услышали. Возможно, у нас будут дополнительные средства для ремонта Харьковской. Сейчас начинаем из расчета наших финансовых возможностей. Подготовьте предложения по демонтажу бордюрного камня вплоть до поворота на ул. Сергея Табалы или даже до Богуна.

Напомним, что на сегодня работы выполнены от моста по ул. Харьковской до СКД и от въезда в город до Харьковского путепровода (через железную дорогу). В настоящее время ведутся работы по благоустройству остановок общественного транспорта, пишет Ваш шанс.