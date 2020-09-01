Сумський прикордонний загін запрошує громадян поповнити лави Державної прикордонної служби України Державна прикордонна служба України є соціально відповідальною установою, яка цінує і поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, вдосконалює систему соціального забезпечення.

З кожним днем професія прикордонника стає все престижнішою і перспективнішою, адже на охоронців кордону покладаються завдання із забезпечення надійної охорони та оборони державних рубежів нашої Батьківщини. Тільки цьогоріч стрій Сумського прикордонного загону поповнили більше 130 молодих та енергійних людей, сповнених бажанням служити і захищати українську землю, нашу державу, народ України.

Слід відмітити, що майже усі призвані військовослужбовці проходять службу за місцем свого проживання.

Прикордонники Сумщини запрошують громадян на військову службу за контрактом для укомплектування вакантних посад Сумського прикордонного загону.

Наші умови:

- на військову службу за контрактом приймаються громадяни призовного віку (без наявної строкової служби), які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту та військовозобов’язані (особи, які проходили військову службу у військових формуваннях України) віком від 18 до 57 років.

- Наші переваги:

- проходження служби за місцем проживання;

- гарантія стабільного грошового забезпечення (заробітної плати) –

від 11 тис. грн;

- додаткові (обов’язкові) види виплат:

- одноразова виплата у розмірі 19 тис. грн при підписанні першого контракту;

- щорічна одноразова матеріальна допомога у розмірі посадового окладу та окладу за військовим званням;

- щорічна грошова допомога у разі вибуття у чергову відпустку в розмірі місячного грошового забезпечення;

- грошова допомога під час переїзду до нового місця служби на військовослужбовців та членів їхньої родини;

- залежно від займаних посад та умов служби – інші грошові виплати;

- щорічна обов’язкова відпустка тривалістю від 30 до 45 діб, додаткові відпустки (для навчання, соціальні, інші – згідно законодавства);

- пільгове обчислення загального стажу служби у співвідношенні 1:1,5;

- можливість кар’єрного зростання та навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України (безкоштовно) або на заочному відділенні цивільних вищих навчальних закладів;

- можливість служби за кордоном (охорона дипломатичних установ України за кордоном);

- якісне безкоштовне медичне обслуговування;

- пільговий відпочинок у відомчих санаторно-оздоровчих закладах;

- безкоштовне харчування під час несення служби;

- право на безкоштовне отримання житла;

- право на пенсію після 25 років служби;

- інші соціальні гарантії встановлені законодавством.

- Не можуть бути прийняті на військову службу громадяни, які:

- притягувались до кримінальної відповідальності;

- перебувають на обліку в органах внутрішніх справ у зв’язку зі скоєнням правопорушень, у наркологічних та психоневрологічних диспансерах;

- були раніше звільнені з військової служби зі Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів за службовою невідпові­дністю або за систематичне невиконання умов контракту.

З питань прийому на військову службу за контрактом або для з’ясування додаткової інформації з питань проходження військової служби ви можете звернутися до відділення з добору в Сумській області.

Наші контакти: м. Суми, провулок Громадянський, буд. 6, каб. 114 або за телефонами: 095-780-29-04, 097-189-10-95.

Сумський прикордонний загін