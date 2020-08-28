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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24220

На Сумщине будут судить подрядчика, укравшего 1,8 млн грн на проектировании амбулаторий

По факту завладения почти 1,8 млн грн при строительстве амбулаторий на Сумщине будут судить директора ООО.

Прокуратурой Сумской области 9 сентября утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по факту завладения средствами при изготовлении проектно-сметной документации для строительства амбулаторий путем подделки документов и легализации доходов (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 и ч. 1 ст. 209 УК Украины).

По версии следствия, за изготовление 12 проектов для строительства амбулаторий первичной медицинской помощи на территории Сумской области на счет указанного общества Управление капитального строительства Сумской областной государственной администрации перечислило 1 млн 780 тыс. грн. Однако разработанные проекты не соответствуют основным требованиям и не могут быть использованы для строительства амбулаторий. Поэтому Управление повторно заказало проектно-сметную документацию в другой организации и повторно оплатило выполненные работы. Полученные преступным путем средства обвиняемый использовал в своей хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что уже бывшего начальника Управления капитального строительства Сумской областной государственной администрации привлекли к уголовной ответственности.

Противоправную деятельность лиц разоблачило следственное управление Нацполиции по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право
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