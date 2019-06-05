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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41209

На стадионе «Авангард» начали укладывать искусственную траву

Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«На стадионе «Авангард» работа кипит! Сегодня начато устройство искусственного покрытия игорного поля.

Около 10 дней будет продолжаться работа, потом проинформирую вас о результатах», - говорится в сообщении.

Напомним: стадион начали реконструировать в 2017 году, а в 2018 приостановили из-за иска управления ГСЧС Украины в Сумской области, а также расследования махинаций при реконструкции.

Спорт Стадион Авангард

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