На стадионе «Авангард» начали укладывать искусственную траву Об этом сообщается на странице мэра Сум Александра Лысенко в Фейсбуке.

«На стадионе «Авангард» работа кипит! Сегодня начато устройство искусственного покрытия игорного поля.

Около 10 дней будет продолжаться работа, потом проинформирую вас о результатах», - говорится в сообщении.

Напомним: стадион начали реконструировать в 2017 году, а в 2018 приостановили из-за иска управления ГСЧС Украины в Сумской области, а также расследования махинаций при реконструкции.