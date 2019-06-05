На стадионе «Авангард» начали укладывать искусственную траву

«На стадионе «Авангард» работа кипит! Сегодня начато устройство искусственного покрытия игорного поля.
Около 10 дней будет продолжаться работа, потом проинформирую вас о результатах», - говорится в сообщении.
Напомним: стадион начали реконструировать в 2017 году, а в 2018 приостановили из-за иска управления ГСЧС Украины в Сумской области, а также расследования махинаций при реконструкции.
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