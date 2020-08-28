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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Утворення округів в Сумах: конфлікти та дві заяви в поліцію

У Сумах 6 вересня Сумська міська ТВК утворила 6 територіальних виборчих округів. Утім ухвалити таке рішення членам комісії вдалось не з першого разу. Заступниця голови ТВК звернулась до поліції щодо ймовірного підкупу члена комісії іншим членом комісії. На що той відповів зустрічною заявою.

5 вересня 2020 року о 9 ранку розпочалось засідання Сумської міської ТВК, одним з пунктів якого було поділ міста за округами. На засіданні були присутні 14 з 18 членів ТВК. На засідання прийшов чинний  секретар Сумської міської ради Андрій Баранов та хотів приєднатись до засідання. Одноголосним рішенням комісія  йому було відмовила.

Комісія розглядала два варіанти поділу міста на округи: 4 або 6 округів. Під час першого голосування голоси поділилися порівну 7 на 7. Один із членів комісії запропонувала включити одного відсутнього члена в онлайн режимі, але голова та інші члени ТВК проголосували проти. Далі оголосили технічну перерву на 15 хвилин. Під час другого голосування 8 членів ТВК проголосували за 6 округів, а 6 - за 4 округи. Після чого знову оголосили технічну перерву до 14:00 години дня, пише ОПОРА.

Так ситуацію щодо неможливості ухвалити рішення щодо округів ОПОРІ прокоментувала заступниця голови комісії Лариса Симоненко («Опозиційна платформа — За життя»):

«Сьогодні на засіданні повинні були ухвалити постановою утворення округів, щодо кількості округів закон чітко визначає, що їх має бути чотири. Проте дає люфт для того, що їх можу бути або плюс два або мінус два. Тобто шість округів у нас може бути. Знову ж таки ЦВК дає пояснення в якому випадку використовують плюс два додаткових округи. Думки розділились, що їх має бути або 4 або 6. Жоден із членів комісії, які пропонували 6 округів цю пропозицію її не обгрунтували. Обгрунтування було пов’язане тільки з однією метою, що це буде робота майбутніх депутатів, щоб спростити їхню роботу», - сказала заступниця голови ТВК.

У зазначений після другої технічної перерви час засідання так і не відбулось. За словами членів ТВК, які знаходились в приміщенні на час перерви (серед них були голова, заступниця та секретар комісії), вони бачили у вікно, як один з членів ТВК, Гліб Федоренко («Лібертаріанська партія 5.10), який наполягав на утворенні 6 округів, передавав щось іншому члену ТВК, Антону Ігнатовському («Блок Міхеїла Саакашвілі»). Для перевірки цього факту Лариса Симоненко викликали поліцію:

«У людини, яка прийшла до нас в комісію, сам початок роботи був нестабільний – він не знав від якої політичної сили працює. В середу на обговоренні щодо кількості округів, в нього була точка зору, що варто робити  4 округи. На першому голосуванні підтримав рішення щодо 4 округів. Різко змінив за 10-20 хвилин свою точку зору. І при цьому члени комісії які не товаришують, не знайомі до цього, вийшли і щось передавали. Ми не помітили що, але факт передачі відбувся. Тому звернулись до поліції», - пояснила заступниця комісії.

Натомість член Сумської міської ТВК Гліб Федоренко повідомив ОПОРІ, що відреагував на заяву своїх колег зустрічною заявою:

«Я подав заяву про завідомо неправдиве повідомлення про злочин», - розповів спостерігачу ОПОРИ Гліб Федоренко.

В поліції повідомляють, що факт підкупу не підтвердили:

«5 вересня надійшло повідомлення до поліції від заступника голови комісії Сумської міської ТВК, яка просить перевірити, чи має місце факт підкупу члена виборчої комісії щодо голосування по формуванню виборчих округів. Виїхала на місце слідчо-оперативна група поліції, повідомлення зареєстровано. Але факт передачі грошей не підтвердився», - прокоментував ОПОРІ спеціаліст відділу комунікацій Нацполіції в Сумській області Володимир Кузьменко.

6 вересня о 17:00 в Сумській міській ТВК відбулось засідання комісії. На цей раз воно відбулось швидко і без конфліктів. Комісією було створено 6 округів, із присутніх 13 членів комісії 12 проголосували - за, 1 - проти.

Ольга Коренєва, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Сумській області

 
Политика Выборы-2020

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