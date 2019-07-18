Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:00262

В Сумах хотят сделать почетными гражданами двух экс-регионалов

Сумской горсовет намерен рассмотреть вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Сумы» бывшему руководителю ПАО «Сумыхипром» Евгению Лапину и ректору СумГУ Анатолию Васильеву.

Соответствующие проекты решений обнародованы на сайте мэрии, пишет Ваш шанс.

Напомним: Евгений Васильевич Лапин (1950 г.р.) много лет руководил ПАО «Сумыхимпром», затем - ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины». Был нардепом двух созывов - 4-го (2002-2006 гг., фракция «Регионы Украины») и 5-го (2006-2007 гг., фракция «Партии регионов»). Доктор экономических наук, заслуженный работник промышленности Украины. На сегодня является членом Сумского областного объединения работодателей «Сумской регион».

Анатолий Васильевич Васильев (1950 г.р.) руководит СумГУ уже 15 лет (с 2005-го, до этого с 1990 года был первым проректором). Профессор, кандидат технических наук, заслуженный работник образования. Был депутатом Сумского облсовета 6-го созыва (2010-2015 гг.) от «Партии регионов».

Политика Анатолий Васильев Евгений Лапин Почетный гражданин

По тематике

У ректора СумГУ юбилей
20.08.2020 11:19

У ректора СумГУ юбилей

20 августа ректор Сумского государственного университета Анатолий Васильев отмечает 70-й день рождения....

Ректор СумГУ мог заразить членов коллегии ОГА
25.06.2020 20:30

Ректор СумГУ мог заразить членов коллегии ОГА

23 июня ректор СумГУ Анатолий Васильев принимал участие в коллегии Сумской облгосадминистрации, в состав которой входит руководство ОГА и облсовета....

У ректора СумГУ обнаружили коронавирус
25.06.2020 17:44

У ректора СумГУ обнаружили коронавирус

На сегодня лабораторно подтвержден случай коронавирусной болезни COVID-19 у ректора университета Анатолия Васильева....

В Сумах среди Почетных граждан города - первая иностранка
14.05.2020 09:11

В Сумах среди Почетных граждан города - первая иностранка

Депутаты городского совета проголосовали за присвоение президенту объединения «Help-Point Sumy» Марианне Пиффаретти звания «Почетный гражданин города Сумы»....

Сумской депутат предложил лишить Епифанова звания почетного гражданина города
18.07.2019 12:55

Сумской депутат предложил лишить Епифанова звания почетного гражданина города

На сайте Сумского городского совета зарегистрирован проект решения «О лишении звания «Почетный гражданин города Сумы» Епифанова А.О.»....

Новости

На Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:34
В Сумах усилили карантин с целью недопущения «красной зоны»
Вчера 17:48
В Сумах из-за коронавируса отменили электронную запись к семейным врачам
Вчера 16:11
В Сумах объяснили, к каким врачам нельзя записаться онлайн
Сегодня 16:56
МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих»
Сегодня 16:49
В Шостке вандалы раскурочили ограждение и охранный знак возле 350-летнего дуба
Сегодня 16:06
В Сумах хотят сделать почетными гражданами двух экс-регионалов
Сегодня 16:00
Утворення округів в Сумах: конфлікти та дві заяви в поліцію
Сегодня 15:52
На стадионе «Авангард» начали укладывать искусственную траву
Сегодня 15:41
На Сумщине будут судить подрядчика, укравшего 1,8 млн грн на проектировании амбулаторий
Сегодня 15:24
Сумчанин переделал борды кандидатов
Сегодня 14:50
В Сумах хотят продолжить ремонтировать Харьковскую
Сегодня 13:53
view counter

Статьи

Люди з особливим статусом
Сегодня 16:16
В Сумах растет потребность в госпитализации больных COVID-19
Сегодня 14:19
Сумські радикали йдуть перемагати на місцевих виборах
07.09.2020 17:54
"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Зекоманда визначилася з кандидатами у мери
31.08.2020 19:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.