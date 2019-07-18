В Сумах хотят сделать почетными гражданами двух экс-регионалов

Соответствующие проекты решений обнародованы на сайте мэрии, пишет Ваш шанс.
Напомним: Евгений Васильевич Лапин (1950 г.р.) много лет руководил ПАО «Сумыхимпром», затем - ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины». Был нардепом двух созывов - 4-го (2002-2006 гг., фракция «Регионы Украины») и 5-го (2006-2007 гг., фракция «Партии регионов»). Доктор экономических наук, заслуженный работник промышленности Украины. На сегодня является членом Сумского областного объединения работодателей «Сумской регион».
Анатолий Васильевич Васильев (1950 г.р.) руководит СумГУ уже 15 лет (с 2005-го, до этого с 1990 года был первым проректором). Профессор, кандидат технических наук, заслуженный работник образования. Был депутатом Сумского облсовета 6-го созыва (2010-2015 гг.) от «Партии регионов».
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