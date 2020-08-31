В Шостке вандалы раскурочили ограждение и охранный знак возле 350-летнего дуба В сквере возле поликлиники №5 в Шостке растет «Дуб-великан».

Это единственная ботаническая памятка местного значения. 25 ноября 2009 г. вокруг дерева было установлено ограждение и табличка с надписью о том, что дубу более 350 лет, и он является памяткой природы местного значения, пишет Шостка.инфо.

Но вандалы раскурочили ограждение и вырвали табличку возле дерева, которое растет рядом уже с четвертым поколением шосткинцев. Об этом на Фейбук-странице Шосткинской станции юных натуралистов сообщает директор СЮН Сергей Корниенко: