В Шостке вандалы раскурочили ограждение и охранный знак возле 350-летнего дуба

Это единственная ботаническая памятка местного значения. 25 ноября 2009 г. вокруг дерева было установлено ограждение и табличка с надписью о том, что дубу более 350 лет, и он является памяткой природы местного значения, пишет Шостка.инфо.
Но вандалы раскурочили ограждение и вырвали табличку возле дерева, которое растет рядом уже с четвертым поколением шосткинцев. Об этом на Фейбук-странице Шосткинской станции юных натуралистов сообщает директор СЮН Сергей Корниенко:
– Потрібна допомога ! Біля єдиної ботанічної пам’ятки місцевого значення ” Дуб-велетень” зіпсовано огорожу та вирвано інформаційний охоронний знак. Дерево зростає у сквері, район 5 поліклініки.