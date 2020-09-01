Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55298

В Сумах прошла спартакиада чиновников и депутатов

8-9 сентября в спортивном комплексе СумГУ проходила Всеукраинская спартакиада среди сборных команд госслужащих и должностных лиц местного самоуправления Сумской области.

Участники соревновались в настольном теннисе, шахматах, футзале, шашках и волейболе.

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Мартыненко Виктория (Сборная команда Недригайловского района)

II место - Яковенко Алина (Липоводолинская ОТГ)

I место - Гукова Юлия (Путивльский район).

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Тересов Игорь (Лебединский район)

II место - Салатун Сергей (Ромны)

I место - Романчук Ярослав (Бурынский городской совет).

В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Матюшенко Анна (Ромны)

II место - Самийлык Лариса (Липоводолинская ОТГ)

I место - Придатко Оксана (Краснопольский район).

В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Юрченко Николай (Бурынский городской совет)

II место - Комаров Юрий (Сумы)

I место - Панченко Ростислав (Ромны)

В соревнованиях по футзалу победителями и призерами стали:

III место – Сумская ОГА;

II место - Дубовязовский поселковый совет;

I место - Краснопольский поселковый совет.

В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Березенко Ирина (Сумы)

II место - Придатко Оксана (Краснопольский район)

I место - Кучеренко Оксана (сборная команда Недригайловского района).

В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Жук Сергей (Бурынский городской совет)

II место - Сахаров Сергей (Путивльский район)

I место - Сиренко Руслан (Краснопольский район).

В соревнованиях по волейболу победителями и призерами стали:

III место - Путивльский район,

II место – Сумская ОГА

I место - сборная команда Недригайловского района.

В общекомандном зачете спартакиады победителями и призерами стали

III место - Путивльский район,

II место - сборная команда Недригайловского района;

I место - Краснопольский район.

По итогам соревнований сформирована сборная команда, которая будет представлять Сумскую область на III этапе Всеукраинской спартакиады, которая состоится 21 сентября 2020 в городе Ужгород.

Спорт

Новости

На Сумщине уже 2143 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 10:34
В Сумах усилили карантин с целью недопущения «красной зоны»
Вчера 17:48
В Сумах из-за коронавируса отменили электронную запись к семейным врачам
Вчера 16:11
В Сумах прошла спартакиада чиновников и депутатов
Сегодня 17:55
В Сумах несоблюдение безопасной дистанции стало причиной ДТП
Сегодня 17:35
В Шостке презентовали 3D тур по мемориально-образовательному комплексу «Родинна пам’ять»
Сегодня 17:31
В Сумах объяснили, к каким врачам нельзя записаться онлайн
Сегодня 16:56
МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих»
Сегодня 16:49
В Шостке вандалы раскурочили ограждение и охранный знак возле 350-летнего дуба
Сегодня 16:06
В Сумах хотят сделать почетными гражданами двух экс-регионалов
Сегодня 16:00
Утворення округів в Сумах: конфлікти та дві заяви в поліцію
Сегодня 15:52
На стадионе «Авангард» начали укладывать искусственную траву
Сегодня 15:41
view counter

Статьи

«Слуга Народу» підтримала найменш захищених українців
Сегодня 17:50
Люди з особливим статусом
Сегодня 16:16
В Сумах растет потребность в госпитализации больных COVID-19
Сегодня 14:19
Сумські радикали йдуть перемагати на місцевих виборах
07.09.2020 17:54
"Альянс" из Липовой Долины перед стартом в первой лиге
05.09.2020 12:23
Андрей Деркач: У власти — эпидемия некомпетентности и жадности
04.09.2020 17:53
Активність політичних сил на Сумщині: свято для пенсіонерів, безоплатна юридична допомога та безкоштовне морозиво
04.09.2020 09:53
Бойлеры и отключение горячей воды ®
03.09.2020 16:53
Бюро правової допомоги Сумщини – осередки надання якісної правової допомоги жителям громад
03.09.2020 12:14
30 депутатів Сумської міської ради проігнорували звітування перед виборцями
02.09.2020 13:22
Почему покупать электроэнергию у ETG.UA выгоднее, чем у больших энергокомпаний? ®
02.09.2020 09:01
Ринок праці Сумщини: гендерні ознаки
01.09.2020 13:31
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.