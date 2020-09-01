В Сумах прошла спартакиада чиновников и депутатов

Участники соревновались в настольном теннисе, шахматах, футзале, шашках и волейболе.
В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями и призерами стали:
III место - Мартыненко Виктория (Сборная команда Недригайловского района)
II место - Яковенко Алина (Липоводолинская ОТГ)
I место - Гукова Юлия (Путивльский район).
В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями и призерами стали:
III место - Тересов Игорь (Лебединский район)
II место - Салатун Сергей (Ромны)
I место - Романчук Ярослав (Бурынский городской совет).
В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями и призерами стали:
III место - Матюшенко Анна (Ромны)
II место - Самийлык Лариса (Липоводолинская ОТГ)
I место - Придатко Оксана (Краснопольский район).
В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями и призерами стали:
III место - Юрченко Николай (Бурынский городской совет)
II место - Комаров Юрий (Сумы)
I место - Панченко Ростислав (Ромны)
В соревнованиях по футзалу победителями и призерами стали:
III место – Сумская ОГА;
II место - Дубовязовский поселковый совет;
I место - Краснопольский поселковый совет.
В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями и призерами стали:
III место - Березенко Ирина (Сумы)
II место - Придатко Оксана (Краснопольский район)
I место - Кучеренко Оксана (сборная команда Недригайловского района).
В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями и призерами стали:
III место - Жук Сергей (Бурынский городской совет)
II место - Сахаров Сергей (Путивльский район)
I место - Сиренко Руслан (Краснопольский район).
В соревнованиях по волейболу победителями и призерами стали:
III место - Путивльский район,
II место – Сумская ОГА
I место - сборная команда Недригайловского района.
В общекомандном зачете спартакиады победителями и призерами стали
III место - Путивльский район,
II место - сборная команда Недригайловского района;
I место - Краснопольский район.
По итогам соревнований сформирована сборная команда, которая будет представлять Сумскую область на III этапе Всеукраинской спартакиады, которая состоится 21 сентября 2020 в городе Ужгород.