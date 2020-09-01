В Сумах прошла спартакиада чиновников и депутатов 8-9 сентября в спортивном комплексе СумГУ проходила Всеукраинская спартакиада среди сборных команд госслужащих и должностных лиц местного самоуправления Сумской области.

Участники соревновались в настольном теннисе, шахматах, футзале, шашках и волейболе.

В соревнованиях по настольному теннису среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Мартыненко Виктория (Сборная команда Недригайловского района)

II место - Яковенко Алина (Липоводолинская ОТГ)

I место - Гукова Юлия (Путивльский район).

В соревнованиях по настольному теннису среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Тересов Игорь (Лебединский район)

II место - Салатун Сергей (Ромны)

I место - Романчук Ярослав (Бурынский городской совет).

В соревнованиях по шахматам среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Матюшенко Анна (Ромны)

II место - Самийлык Лариса (Липоводолинская ОТГ)

I место - Придатко Оксана (Краснопольский район).

В соревнованиях по шахматам среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Юрченко Николай (Бурынский городской совет)

II место - Комаров Юрий (Сумы)

I место - Панченко Ростислав (Ромны)

В соревнованиях по футзалу победителями и призерами стали:

III место – Сумская ОГА;

II место - Дубовязовский поселковый совет;

I место - Краснопольский поселковый совет.

В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Березенко Ирина (Сумы)

II место - Придатко Оксана (Краснопольский район)

I место - Кучеренко Оксана (сборная команда Недригайловского района).

В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Жук Сергей (Бурынский городской совет)

II место - Сахаров Сергей (Путивльский район)

I место - Сиренко Руслан (Краснопольский район).

В соревнованиях по волейболу победителями и призерами стали:

III место - Путивльский район,

II место – Сумская ОГА

I место - сборная команда Недригайловского района.

В общекомандном зачете спартакиады победителями и призерами стали

III место - Путивльский район,

II место - сборная команда Недригайловского района;

I место - Краснопольский район.

По итогам соревнований сформирована сборная команда, которая будет представлять Сумскую область на III этапе Всеукраинской спартакиады, которая состоится 21 сентября 2020 в городе Ужгород.