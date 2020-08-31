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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих»

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт Закону України «Про освіту дорослих». Пропозиції та зауваження до проєктів законодавчих актів можна надсилати до 8 жовтня 2020 р.на електронну адресу: panych@mon.gov.ua.

Основні цілі законопроєкту: створити умови для розвитку освіти дорослих на засадах комплексного розуміння її суспільної цінності та значущості; визначити пріоритетні напрями освіти дорослих, які б, зокрема, забезпечили формування у дорослих осіб ключових компетентностей, рекомендованих Європейським Союзом для освіти впродовж  життя; упорядкувати систему освіти дорослих; визначити засади співробітництва між державою, органами місцевого самоврядування та провайдерами освіти дорослих; закласти правові основи діяльності нових інституцій у сфері освіти дорослих.

Законопроєкт також визначає правові механізми взаємодії між формальною та неформальної освітою дорослих, спрямовані на те, щоб розширити доступ дорослих осіб до формальної освіти та закласти зручні і гнучкі правила здобуття дорослими особами формальної, неформальної та інформальної освіти.

Детальніше з основними положеннями законопроєкту можна ознайомитися за посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-zakonu-ukrayini-pro-osvitu-doroslih

 
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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