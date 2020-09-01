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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05218

Сумские футзалисты примут хмельницких в субботу

Матч 4-го тура Экстра-лиги между командами АФФК «Сумы» и «Сокол» пройдет в субботу, 12 сентября.

Игра состоится в спорткомплексе Сумского государственного педагогического университета. Начало игры - в 13.00.

После трех сыгранных матчей соперники имеют по три очка.

Напомним: согласно санитарному регламенту, все игры турнира пока проходят без зрителей. Ссылка на прямую трансляцию игры будет опубликована позже.

Спорт Анонс АФФК Сумы Футзал

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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