Сумские футзалисты примут хмельницких в субботу Матч 4-го тура Экстра-лиги между командами АФФК «Сумы» и «Сокол» пройдет в субботу, 12 сентября.

Игра состоится в спорткомплексе Сумского государственного педагогического университета. Начало игры - в 13.00.

После трех сыгранных матчей соперники имеют по три очка.

Напомним: согласно санитарному регламенту, все игры турнира пока проходят без зрителей. Ссылка на прямую трансляцию игры будет опубликована позже.