Сумские футзалисты примут хмельницких в субботу

Игра состоится в спорткомплексе Сумского государственного педагогического университета. Начало игры - в 13.00.
После трех сыгранных матчей соперники имеют по три очка.
Напомним: согласно санитарному регламенту, все игры турнира пока проходят без зрителей. Ссылка на прямую трансляцию игры будет опубликована позже.
Первый домашний матч чемпионата Украины по футболу среди аматорских команд ФК «Сумы» сыграет с ФК «Вовчанск» (Харьковская область) в субботу,...
Трасса, которая готовится для проведения 3 финального этапа Чемпионата Украины по кантри кроссу уже испытывается будущими участниками....
11-13 сентября в Сумах пройдет первый тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....
«Форест» из Великих Вильм оформил золотой дубль в сезоне 2019/2020....
В матче третьего тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге АФФК «Сумы» на выезде переиграли «Кардинал-Ривне» 4:3....