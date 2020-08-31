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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56108

В Сумах объяснили, к каким врачам нельзя записаться онлайн

В Сумском центре первичной медико-санитарной помощи №1 отменили электронную запись к семейным врачам из-за роста заболевания коронавирусом.

Что касается Центра первичной медико-санитарной помощи №2, то там, по словам его директора Анны Ивженко, запись пациентов онлайн не отменяли. Амбулатории работают в обычном режиме, пишет Суспільне.

К Центру первичной медико-санитарной помощи №1 относятся 9 амбулаторий по городу. Развести потоки разных больных пытаются дополнительными кабинетами в разных районах города.

«Мы расширили работу «ковидных» кабинетов. Таких на сегодня у нас на Ковпака, Труда и на Ильинской по два. Без предварительной записи, в основном, пациенты не приходят к врачам, а те, что имеют ОРВИ, - к сожалению, есть очереди, но мы стараемся, чтобы все были в масках, чтобы была выдержана социальная дистанция», - рассказала и.о. директора центра №1 Алла Оводенко.

Запись онлайн решили закрыть, чтобы уменьшить возможные контакты пациентов с признаками ОРВИ, и тех, кто пришел в заведение по другому поводу.

«Этот шаг был вынужденный, потому что ситуация стала угрожающей для самих пациентов. Лично мой телефон работает 24/7, это непрерывные звонки. Жалобы - это больше, все-таки, ОРВИ, повышение температуры, участились жалобы на отсутствие обоняния и запаха», - рассказывает врач семейной медицины Ксения Нагорная.

Нужно ли пациенту приходить в заведение, можно ли определиться с лечением дистанционно - семейные врачи теперь определяют в телефонном режиме. При необходимости консультируют и назначают лечение дистанционно.

Нововведение пока не касается педиатров. К ним, как и прежде, можно записаться и онлайн, и по телефону. Педиатр София Шевченко за день 9 сентября проконсультировала 27 пациентов, из них 5 - по телефону. Двух осмотрела в изоляторе на первом этаже. «Как правило, у нас идут по записи детей. Больных немного, потому что это дети. Мы основной своей работой занимаемся: помимо профосмотров (потому что дети идут в школы и сады), занимаемся профилактическими прививками», - рассказала врач.

Записаться к врачу можно, непосредственно связавшись с ним по телефону, либо через контакт-центр, работающий на базе Центра.

В таком режиме врачи Центра первичной медико-санитарной помощи №1 будут работать до конца недели. Далее пересмотрят и будут планировать свою работу в соответствии с уровнем заболеваемости коронавирусом.

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